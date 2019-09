Statt Noten stehen im Zeugnis meist schriftliche Beurteilungen.

Quelle: imago

Die Waldorfschule beginnt mit der ersten Klasse und endet mit der zwölften Klasse. Wer Abitur macht, bleibt noch ein weiteres Jahr und legt dann die Abiturprüfungen ab.



Durch die Abschlussprüfungen kann man natürlich durchfallen - Sitzenbleiben gibt es in der Waldorfschule dagegen nicht. Jeder kommt in die nächste Klasse, auch wenn er in manchen Fächern Probleme hat. Die meisten Schüler und Schülerinnen einer Klasse bleiben also von der Einschulung bis zum Abschluss zusammen.