In vielen Orten wird in der Nacht zum 1. Mai ein riesiges Feuer entfacht. Früher glaubte man, damit Hexen und Geister vertreiben zu können. An böse Geister glaubt heute natürlich niemand mehr. Trotzdem ist in der Walpurgisnacht einiges los: Viele Städte veranstalten einen "Tanz in den Mai", der bis spät in die Nacht dauert. Viele Kinder verkleiden und schminken sich als Hexen und tanzen um das Hexenfeuer oder spielen den Nachbarn Streiche.