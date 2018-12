Bis 9 Uhr morgens ging auf vielen Bahnstrecken so gut wie nichts: Den Fernverkehr hatte die Bahn komplett eingestellt, in vielen Gegenden fuhren auch kaum noch Regional- und S-Bahnen. Deshalb waren auch viele Schüler und Berufstätige betroffen, die normalerweise mit dem Zug in die nächstgelegene Stadt fahren. Wer konnte, nahm am Montagmorgen das Auto oder den Bus. Für alle anderen hieß es: warten.