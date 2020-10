Vielleicht ist euch genau das heute passiert - denn am heutigen Dienstag gibt es in vielen Orten Deutschlands sogenannte Warnstreiks. Besonders in den deutschen Großstädten kommen deshalb viele Busse, U-Bahnen oder Straßenbahnen zu spät oder fallen komplett aus - ganz zum Ärger vieler Leute.