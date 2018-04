Wer vor hatte, am Dienstag eine Flugreise zu unternehmen, musste möglicherweise umplanen. Denn an vier Flughäfen in Deutschland gab es Warnstreiks. In Frankfurt am Main, München, Köln/Bonn und Bremen sind viele Mitarbeiter nicht zur Arbeit erschienen. Betroffen waren zum Beispiel die Sicherheitskontrollen. Wenn dort niemand arbeitet, können die Passagiere nicht zu ihren Flugzeugen. Lufthansa etwa hat deshalb in ganz Deutschland mehr als die Hälfte der geplanten Flüge gestrichen.