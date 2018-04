Facebook darf man erst ab 13 nutzen. Quelle: dpa

Dabei kann zum Beispiel folgendes passieren: Wenn jemand ein neues Foto von sich postet, dann hofft er, dass es anderen gefällt. Bekommt er dann tatsächlich ein "Like" - also eine Rückmeldung, dass es anderen gefällt - dafür, dann freut er sich. Das gibt ihm ein gutes Gefühl und solche Gefühle möchte er häufiger erleben. Also postet er weitere Fotos und hofft immer wieder, dass es anderen gefällt. Irgendwann kann er vielleicht gar nicht mehr damit aufhören, weil er die Bestätigung der anderen so schön findet. Er kann süchtig nach der Anerkennung der anderen in den sozialen Netzwerken werden.