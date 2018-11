Viele von uns spielen selbst in einem Verein Fußball. Sie können sich deshalb gut vorstellen, dass es auch ihnen selbst passieren könnte, dass sie bei einem Ausflug mit der Mannschaft in eine solche Situation geraten und gerettet werden müssen. Dagegen können wir uns nur schwer vorstellen, wie es ist, in einem Land zu leben, in dem Krieg herrscht, und dass wir dann von dort in ein anderes Land flüchten müssen.