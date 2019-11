Auf dem Land fehlen Ärzte

Ein Grund dafür ist, dass manche Landärzte so gut wie immer im Einsatz sind. Denn weil es in einigen ländlichen Regionen nicht so viele Ärzte gibt, müssen einzelne Landärzte dort oft sehr lange arbeiten und sehr viele Patientinnen und Patienten versorgen. Und weil die Menschen im Ort wissen, wo der Arzt wohnt, kommen sie auch am Wochenende vorbei, wenn sie krank sind und Hilfe brauchen. Das bedeutet für den Landarzt oder die Landärztin dort, dass sie weniger Freizeit haben und das Privatleben eingeschränkt ist.