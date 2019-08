Grönland ist die größte Insel. Der größte Teil der Landfläche ist mit Eis bedeckt. Die Insel liegt ziemlich nah an Nordamerika - also Kanada und den USA. Obwohl Dänemark weiter entfernt ist, gehört Grönland zu Dänemark. Grönland ist ein besonderer Teil Dänemarks, denn Grönland hat eine eigene Regierung und ist in vielen Punkten sehr eigenständig.