Vor ungefähr 2.000 Jahren soll Jesus in der Stadt Bethlehem zur Welt gekommen sein. Nicht im Krankenhaus, nicht zuhause, sondern in einem Stall. Seine Eltern, Maria und Josef, legten Jesus in eine Krippe, aus der sonst Tiere ihr Futter fraßen. Christen auf der ganzen Welt glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Wie aber kam es dazu, dass er in einem Stall geboren wurde?