Ein Problem, das bei der schwierigen Frage noch dazu kommt, ist der Zeitdruck: Die verschiedenen Länder können sich nicht ganz in Ruhe besprechen, weil die Geflüchteten genau jetzt in Not sind - und deshalb auch so schnell wie möglich eine Lösung brauchen. Hilfsorganisationen finden es verantwortungslos, so lange zu diskutieren, während es den Menschen auf der Flucht so schlecht geht. Außerdem kritisieren sie, dass die EU schon seit mehreren Jahren über diese Frage redet - und immer noch zu keiner Lösung gekommen ist.