Der US-Präsident gilt als einer der mächtigsten Politiker der Welt. Denn die USA haben in der ganzen Welt viel zu sagen, also viel Macht. Das liegt auch daran, dass es in den USA besonders viele große und erfolgreiche Firmen gibt. Die machen Geschäfte mit Firmen in vielen anderen Ländern. Dabei verdienen beide Seiten viel Geld.