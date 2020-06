Vor mehr als 75 Jahren - zwischen 1933 und 1945 - herrschten in Deutschland die Nationalsozialisten. Ihr Anführer war Adolf Hitler, ein sehr grausamer Mann, der Millionen Menschen umbringen ließ. 1939 fingen die Nationalsozialsten einen großen Krieg an - den Zweiten Weltkrieg. Die USA taten sich im Laufe des Krieges mit Frankreich, Großbritannien, der damaligen Sowjetunion und vielen weiteren Ländern zusammen, um gegen Deutschland zu kämpfen. Gemeinsam gelang es ihnen, Deutschland zu besiegen und im Jahr 1945 den Krieg zu beenden. Seit damals sind Soldaten aus den USA in Deutschland. Man sagt dazu auch, sie sind in Deutschland stationiert.