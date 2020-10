Der Chef des Robert Koch-Institus. Lothar Wieler.

Quelle: Tobias Schwarz/AFP/Pool/dpa

Wer etwas über die Inzidenz weiß, kann gezielt entscheiden, wo strengere Regeln nötig sind. So will man verhindern, dass sich das Virus schnell weiterverbreitet. Doch oft ergibt es wenig Sinn, nur auf eine Zahl zu achten. Darauf machte am Donnerstag noch mal der Chef des Robert Koch-Instituts Lothar Wieler aufmerksam. Schaut man nur auf die Zahl der Neuansteckungen, kann das bedrohlich wirken. Allerdings verlaufen viele dieser Ansteckungen sehr mild. Viele Leute werden also nicht schwer krank. Zwar müssen gerade weniger Patienten im Krankenhaus behandelt werden als im Frühjahr, aber auch da rechnen Experten wieder mit einem Anstieg.