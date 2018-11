Man sagt dazu auch: Sie meldet Insolvenz an. Das passiert häufiger, wenn es der Wirtschaft schlecht geht. "Insolvent sein" heißt übersetzt so viel wie "nicht flüssig sein". Die Firma hat dann kein Geld mehr in der Kasse. Der Chef der Firma kann also keine Rechnungen mehr bezahlen und seinen Mitarbeitern keinen Lohn mehr geben.