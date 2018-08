Migranten sind Menschen, die ihr Heimatland verlassen haben, um in einem anderen Land zu leben, zum Beispiel in Deutschland. Bei uns leben mehr als 16 Millionen Menschen, die als Migranten nach Deutschland kamen. Gründe dafür gibt es viele: Einige sind aus ihrem Land geflohen, weil dort Krieg ist. Andere möchten in einem anderen Land arbeiten, um dort besser leben zu können als zuhause.

Das ist oft schwierig: Migranten müssen zum Beispiel eine andere Sprache lernen, sich in einem neuen Land zurechtfinden oder neue Freunde suchen. Auch auf die Kinder kommt viel Neues zu.