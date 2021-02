Das deutsche Bio-Siegel

Quelle: dpa

In der Regel tragen die ein besonderes Zeichen: etwa ein Blatt aus Sternen auf grünem Grund. Das gilt in Europa. In Deutschland bekannt ist auch ein Zeichen mit sechs Ecken und dem Wort bio drin. "Der Begriff bio ist geschützt", erklärt Armin Valet von einer Verbraucherschutz-Organisation. Das bedeutet: Nur wenn die Lebensmittel auf eine bestimmte Art hergestellt wurden, dürfen sie sich bio nennen. Auch andere Produkte wie Kosmetik oder Kleidung können übrigens bio sein.