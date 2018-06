Gibt es irgendwo im Weltraum andere Lebewesen? Diese Frage beschäftigt viele Menschen. Und auch viele Wissenschaftler. Viele Forscher sind sich sicher, dass das so sein muss. Und sie suchen deshalb nach Planeten, auf dem Leben möglich wäre. Jetzt haben Forscher in Chile wieder so einen Kandidaten gefunden. Genannt haben sie den Planeten "Ross 128 b".