Jamal Khashoggi war am 2. Oktober 2018 im Gebäude des saudi-arabischen Konsulats in Istanbul in der Türkei verschwunden und ist danach nicht wieder aufgetaucht. Ein Konsulat ist eine Vertretung eines Landes in einem anderen Land. Hier geht es also um die Vertretung des Landes Saudi-Arabien in der Türkei.