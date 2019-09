Es wird spannend, weil dem Brexit die Zeit davon rennt. Am 31. Oktober ist es nämlich soweit. Dann soll das Vereinigte Königreich eigentlich endgültig raus sein aus der Europäischen Union (EU). Doch dabei gibt es ein ziemlich dickes Problem.



Denn eigentlich wollten viele britische Politiker und auch die EU vorher verabreden, wie es nach dem Austritt weitergeht. Also wie das Vereinigte Königreich und die EU danach noch zusammenarbeiten. Sie wollten also einen Deal machen. Doch bisher konnten sich die britischen Politiker untereinander nicht einigen, wie dieser Deal aussehen soll. Es gibt also keinen. Und deshalb könnte es sein, dass Großbritannien und Nordirland am 31. Oktober aus der EU austreten, ohne das irgendetwas geregelt ist - das wäre dann also ein Brexit ohne Deal: ein "No-Deal-Brexit".



Klingt eigentlich erstmal gar nicht so schlimm. Doch in Großbritannien fürchten viele, dass so ein "No-Deal-Brexit" für ziemliches Chaos sorgen und den Alltag in Großbritannien auf den Kopf stellen könnte. Was dann passieren könnte, erklärt logo! euch im Video.