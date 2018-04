Das deutsche Bio-Siegel Quelle: dpa

Seit 1. Juli 2010 gibt es nun in den EU-Ländern ein neues Bio-Siegel. Das könnt ihr also auch in anderen europäischen Ländern auf Lebensmitteln finden, zum Beispiel wenn ihr dorthin in Urlaub fahrt. Das sechseckige deutsche Bio-Siegel bleibt aber auch weiterhin gültig. Bio-Lebensmittel sind oft etwas teurer als normale Produkte. Doch immer mehr Menschen sind bereit, höhere Preise für mehr Bio im Kühlschrank zu bezahlen. Auch andere Produkte, wie Kosmetik oder Kleidung können "Bio" sein.