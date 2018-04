In vielen Gebieten der Welt benötigen Menschen immer wieder neue Flächen, um darauf zum Beispiel Vieh weiden zu lassen oder Pflanzen anzubauen. Besonders in ärmeren Ländern ist das ein großes Problem. Doch freie Flächen gibt es nicht einfach so. Meistens wachsen dort viele Sträucher oder dichte Urwälder.