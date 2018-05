Es gibt auch Demonstrationen gegen Glyphosat. Quelle: ZDF

Umweltschützer sagen, dass Glyphosat ein Grund dafür ist, dass es immer weniger wildwachsende Pflanzen gibt. Denn das Glyphosat bleibt nicht nur auf den Feldern: Wind und Regen bringen Teile davon auch auf Feldränder oder in Gewässer. So verschwinden immer mehr dieser Pflanzen aus der Natur. Insekten finden dadurch weniger Nahrung. Also werden auch sie weniger. Und weniger Insekten bedeuten weniger Nahrung für die Vögel.



Und noch etwas beunruhigt viele Menschen: Forscher haben herausgefunden, dass Reste des Unkrautvernichtungsmittels über die Nahrung aufgenommen werden. Einige Wissenschaftler befürchten, dass dadurch schwere Krankheiten ausgelöst werden könnten.



Einige Politiker und Umweltschützer fordern deshalb, dass Glyphosat so schnell wie möglich verboten wird. In manchen Bundesländern wird Glyphosat mittlerweile nicht mehr in Parks, auf Spielplätzen oder an Autobahnrändern eingesetzt. Auch einige Baumärkte haben Glyphosat aus ihren Regalen genommen.