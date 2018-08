Gut ausgebildete Pflegekräfte sind sehr wichtig. Quelle: dpa

Früher gab es in Deutschland viele Großfamilien mit vielen Kindern. Außerdem wurden die meisten Menschen nicht sehr alt, weil die medizinische Versorgung noch nicht so gut war. Heute ist es anders: In Deutschland werden viel weniger Kinder geboren. Dafür gibt es immer mehr ältere Menschen. Sie leben länger, weil sich zum Beispiel die Medizin verbessert hat. Politiker und Experten sprechen deshalb immer wieder darüber, welche Folgen dieser Wandel für Deutschland hat und wie man damit umgehen soll.