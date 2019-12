Umweltschützer kritisieren den Handel mit den Verschmutzungspapieren jedoch auch. Sie sagen zum Beispiel, dass es zu viele dieser Papiere gibt. Das führt dazu, dass Firmen einfach Papiere nachkaufen können und weiter CO2 ausstoßen können. Die Papiere begrenzen also nicht wirklich den Ausstoß von CO2. Umweltschützer fordern deshalb schon lange, dass es viel weniger Verschmutzungspapiere geben müsse, so dass Firmen wirklich gezwungen sind, weniger C02 auszustoßen. Für dieses Problem gibt es allerdings wohl bald eine Lösung: Ab 2023 soll es in der Europäischen Union eine neue Regelung geben und damit auch deutlich weniger Verschmutzungspapiere.