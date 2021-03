Schlechte Neuigkeiten: Obwohl ihr geschäftsunfähig seid, dürfen eure Eltern euch zum Bäcker schicken - sorry!

Quelle: colourbox.de

Wenn ihr euch jetzt freut, dass eure Eltern euch deshalb in Zukunft am Sonntagmorgen nicht mehr Brötchen holen schicken dürfen, müssen wir euch leider enttäuschen. In diesem Fall seid ihr nämlich nur die "Boten" eurer Eltern. Und ein gegessenes Brötchen zurückzugeben, das könnte sowieso etwas schwierig werden.