Ende August ist in Chemnitz ein Mann getötet worden. Zwei Verdächtige aus Syrien und dem Iran wurden festgenommen. Seitdem sind in Chemnitz immer wieder viele Menschen auf die Straßen gegangen. Einige davon haben gegen Ausländer und Flüchtlinge demonstriert. In einem Video ist auch zu sehen, wie ein aus dem Ausland stammender Mann attackiert wird.