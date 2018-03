Bald ist es so weit und in Deutschland gibt es eine neue Regierung. Denn am Montag haben SPD, CDU und CSU den Koalitionsvertrag unterschrieben. Was die drei Parteien zusammen erreichen wollen, haben sie in den vergangenen Wochen erarbeitet und in dem Koalitionsvertrag festgehalten. Darin geht es auch um Kinder und Kinderrechte. Folgendes ist geplant: