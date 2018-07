Was passiert mit dem Biomüll?

Egal, in was für eine Anlage der Biomüll kommt, er muss erst einmal gut sortiert werden. Denn viele Menschen werfen zum Beispiel Plastiktüten in die Biotonne. Die haben dort allerdings nichts zu suchen und müssen rausgesucht werden. Der sortierte Biomüll wird dann noch gesiebt und zerkleinert.



Danach wird aus dem meisten Biomüll momentan Kompost gemacht. In Kompostieranlagen wird der Biomüll sehr hohen Temperaturen ausgesetzt. So verrottet der Müll schneller, Keime werden abgetötet und am Ende wird aus dem Biomüll wertvoller Dünger. Den können Landwirte zum Beispiel als Dünger für ihre Felder und Äcker benutzen.