Viele Opfer durch Landminen

Im Jahr 2016 wurden mehr als 2.000 Menschen durch Landminen getötet oder verletzt - das sind mehr als 20 am Tag. Diese Zahlen zeigt ein neuer Bericht. Unter den Opfern waren auch viele Kinder. Die Zahlen sind im Vergleich zu den vergangenen Jahren sogar angestiegen. Experten sagen, dass das auch an den Kriegen in Afghanistan, dem Jemen, Libyen, Syrien und der Ukraine liegt.