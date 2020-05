Am 11. September 2001 rasten zwei Passagierflugzeuge in die beiden Hochhaustürme des World Trade Centers in New York. Es war einer der größten Terroranschläge aller Zeiten. Ein weiteres Flugzeug zerschellte am Pentagon in Washington. Ein viertes Flugzeug stürzte auf freiem Feld ab. Alle vier Flugzeuge wurden von islamistischen Terroristen entführt. Beim Einsturz des World Trade Centers kamen 2759 Menschen ums Leben. Zum 11. September gibt es zahlreiche Verschwörungstheorien. Eine sehr bekannte: Einige Menschen glauben, das mit den islamistischen Terroristen sei eine Lüge der US-amerikanischen Regierung. Sie behaupten, die Flugzeuge seien alle ferngesteuert worden. Die Regierung der USA hätte die Anschläge selbst geplant und durchgeführt. Beweise für diese Behauptungen gibt es allerdings keine.