Die meisten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen gehen davon aus, dass ein gewaltiger Meteorit für das Aussterben der Saurier verantwortlich ist. Ein Meteorit ist ein Stein- oder Metallbrocken, der aus dem Weltall kommt und auf die Erde trifft. Die Theorie vieler Wissenschaftler: Vor etwa 65,5 Millionen Jahren soll ein solcher Gesteinsbrocken im heutigen Mexiko eingeschlagen sein. Er war so riesig und schwer, dass er ein heftiges Erdbeben auslöste. Auf der ganzen Welt gab es danach riesige Flutwellen und Waldbrände. Es wurde so viel Erde und Staub aufgewirbelt, dass der Himmel komplett verdunkelte und kein Sonnenlicht mehr den Erdboden erreichen konnte. So kam es zu einem langen Winter, der viele Jahre dauerte. In dieser Zeit starben viele Pflanzen und Tiere – auch die Saurier.