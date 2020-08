Es ist heiß und es ist trocken - das bekommen wir gerade alle zu spüren. Wer ein Planschbecken oder sogar einen Pool zu Hause hat, bekommt gerade wahrscheinlich viele neidische Blicke ab! Aber: In manchen Gemeinden darf man die gerade nicht mit Wasser füllen! Genausowenig, wie den Rasen wässern oder Autos zuhause waschen. Das ist zum Beispiel in Simmern-Rheinböllen im Bundesland Rheinland-Pfalz so. Der Grund: Die Einwohnerinnen und Einwohner müssen Wasser sparen, damit das Trinkwasser in den nächsten Tagen nicht knapp wird. In einer Gemeinde in Niedersachsen ist das bereits passiert. Dort ist am Wochenende kein Wasser mehr aus dem Wasserhahn geflossen. Und in Nordrhein-Westfalen musste ein Freibad vorübergehend schließen - wegen drohender Wasserknappheit.