In manchen Gebieten in Spanien und Portugal sieht es aus wie in der Wüste: Ganze Felder sind ausgetrocknet und die Wasservorräte sind knapp. In Spanien wird eigentlich in etwa 1.200 Sammelbecken Wasser gesammelt. Dort kommt der größte Teil des Trinkwassers her. Aber in diesem Jahr sind sie nur noch zu einem Drittel gefüllt.