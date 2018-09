Schweden feiert an Weihnachten den Julbock. Das ist ein Ziegenbock aus Stroh. Den hängen sich viele Schweden als kleine Figur an den Weihnachtsbaum. Doch es gibt den Julbock nicht nur in klein, sondern auch in riesig! In der schwedischen Stadt Gävle steht jedes Jahr ein 13 Meter großer Julbock. Durch seine Größe schafft er es sogar ins Guiness-Buch der Rekorde. Doch nicht nur damit macht er auf sich aufmerksam. Er steht auch oft in Flammen, weil der riesige Stroh-Ziegenbock angezündet wird. Ursprünglich stammt der Julbock aus alten, nordischen Erzählungen, in der zwei Böcke den Wagen des Gottes Thor gezogen haben sollen.