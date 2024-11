Viele Weihnachsmärkte öffnen

In genau einem Monat ist Heilig Abend - also höchste Zeit für Weihnachtsstimmung! Praktisch, dass spätestens am Montag, einen Tag nach dem evangelischen Totensonntag, wieder die meisten Weihnachtsmärkte in Deutschland eröffnen.



Dieses Jahr soll es bundesweit übrigens 3.250 Weihnachtsmärkte geben. Würdet ihr die vor Weihnachten noch alle abklappern wollen, müsstet ihr mehr 100 am Tag besuchen. Könnte knapp werden!