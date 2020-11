Am Ende des Ersten Weltkriegs und in den Monaten danach gab es in ganz Deutschland Proteste und Aufstände. Oft kam es dabei zu Gewalt. Viele Menschen protestierten, weil sie erreichen wollten, dass Deutschland zu einer Demokratie wird. Sie wünschten sich also, dass das Land von Politikern regiert wird, die von der gesamten Bevölkerung gewählt wurden. Das führte unter anderem dazu, dass der Kaiser abdanken - also aufhören - musste.