Achtung, Schneegestöber! Oder: Achtung, falsche Erinnerung?

Quelle: dpa

Wenn Eltern oder Großeltern erzählen, dass früher an Weihnachten "immer" Schnee lag, ist das falsch. Trotzdem heißt das nicht, dass sie Quatsch erzählen. Wir Menschen neigen dazu, vergangene Erlebnisse zu verklären, also wie durch eine positive Brille zu sehen. Wir erinnern uns am liebsten an schöne Dinge.

So passiert es, dass sich verschneiten Bilder in den Köpfen Erwachsener nach vorne drängeln und all die anderen Erinnerungen übermalen. Dieser Mechanismus ist so stark, dass viele sich wirklich an unzählige verschneite Weihnachten erinnern - auch wenn das selten tatsächlich so war.