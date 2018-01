Experten schätzen, dass es es auf den Inseln Borneo und Sumatra nur noch etwa 50.000 Orang-Utans gibt. Quelle: dpa

Nun soll das Orang-Utan-Weibchen wieder zurück in den Dschungel. Damit sie sich langsam an die Freiheit und die neue Umgebung gewöhnt, wird im Dschungel ein großes Gehege für sie gebaut. Sobald sie sich dort wohl fühlt, wird Alba dann ganz freigelassen. Wo genau, das wollen die Tierschützer nicht verraten. Sie haben Angst, dass Alba gejagt wird, weil sie so etwas Besonderes ist.