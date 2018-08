ZDFtivi | logo! - Arbeiten auf einer Müllhalde

Eine der größten Müllhalden für Elektroschrott liegt in dem afrikanischen Land Ghana. Der Ort wird Sodom genannt. Dort arbeiten 6.000 Frauen, Männer und Kinder. Für den Film "Welcome to Sodom" wurden die Menschen dort monatelang begleitet und gefilmt.