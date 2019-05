Normalerweise bekommen wir es kaum mit, wenn beim Atmen die Luft in unsere Lunge störmt und mühelos wieder hinaus. Den Menschen mit Asthma fällt das Atmen nicht so leicht. Sie bekommen oft schwer Luft, weil ihre Atemwege dauerhaft entzündet sind. Asthma ist nämlich eine Krankheit der Lunge. In der Lunge sind kleine Röhren, durch die die Luft in unseren Körper kommt: die Bronchien. Wenn man Asthma hat, sind die Bronchien sehr empflindlich. Sie reagieren auf eigentlich harmlose Reize, wie Pollen, Staub oder kalte Luft, mit heftigen Abwehrreaktionen. Dabei schwellen die Bronchien an und verengen sich. Die Luft kann dann nicht gut durch die Lunge fließen und man kann schlecht ein- und ausatmen. Das Atmen fühlt sich dann an, wie wenn man durch einen Strohhalm ein- und ausatmet.