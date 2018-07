Der 11. Juli ist der "Tag der Weltbevölkerung". Die Weltbevölkerung, das sind alle Menschen, die auf der Erde leben - zurzeit mehr als sieben Milliarden - so viele wie noch nie zuvor. Jede Sekunde werden 2,6 Menschen mehr geboren als sterben. Wir werden also immer mehr. Doch kann die Erde genug Nahrung für sie alle bieten? Verkraftet die Umwelt so viele Menschen? Und wird es in den Städten irgendwann zu eng? Auf diese Fragen und Probleme soll der Weltbevölkerungstag aufmerksam machen.