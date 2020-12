In Deutschland wird immer mehr Fläche zugebaut. Das bedeutet, es entstehen immer mehr neue Häuser, Bürogebäude und Straßen. Das schafft Probleme. Denn Böden, die normalerweise Wasser speichern und bei starkem Regen viel Wasser aufnehmen können, sind dann zugebaut und das Wasser findet keinen Platz, wo es einsickern also in den Boden gelangen kann. So kommt es schneller zu Überschwemmungen, weil das Wasser über Kanäle in Bäche und Flüsse gelangt.