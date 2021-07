5 Orte in Deutschland könnten Welterbe werden!

ZDFtivi | logo! - Bäder des 19. Jahrhunderts (2/5)

Die deutschen Orte Bad Kissingen, Baden-Baden und Bad Ems sind als Kur- und Badeorte weltberühmt. Dort gibt es nämlich sogenannte Thermal-Quellen, deren Wasser zum Baden sehr gesund sein soll. Gemeinsam mit weiteren Kurorten in ganz Europa könnten sie Welterbe werden. Im 19. Jahrhundert wurden Orte mit solchen Bädern super beliebt. In diesen drei Orten entstanden große Villen, Parks und Kurhäuser. Bis heute ziehen sie viele Menschen an, die sich entspannen und erholen möchten.