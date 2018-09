Flüchtlinge verlassen ihre Heimat, weil sie oft keinen anderen Ausweg sehen. Sie hoffen, dass es ihnen an einem anderen Ort besser geht. Die Gründe dafür sind oft unterschiedlich. Ein wichtiger Grund ist, dass es in vielen Ländern Krieg und Gewalt gibt - zum Beispiel in Syrien. Ein anderer Grund ist Armut. In vielen Ländern haben Menschen nicht genug zum Leben und finden keine Arbeit. Sie hoffen, dass sie in einem anderen Land ein besseres Leben führen können. Andere leben in Angst, weil sie in ihrer Heimat zum Beispiel ihre Religion nicht ausüben dürfen. Wieder andere flüchten wegen einer Dürre oder Hungersnot.