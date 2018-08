Bei der Gala wurden am Montag aber nicht nur der beste Fußballer und die beste Fußballerin ausgezeichnet. Auch in anderen Kategorien wurden Preise verliehen. Bester Fußballtrainer des Jahres wurde Zinédine Zidane vom Verein Real Madrid, beste Trainerin Sarina Wiegmann von der niederländischen Nationalmannschaft. Der beste Torhüter 2017 ist Gianluigi Buffon vom Verein Juventus Turin. Und auch ein Deutscher durfte sich freuen: Toni Kroos kam in das "Team des Jahres".