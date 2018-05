Das Hauptgebäude der Organisation steht in der schweizerischen Stadt Genf. Die WHO hat aber noch mehrere Büros. Die sind auf der ganzen Welt verteilt, zum Beispiel in Amerika, Afrika und Asien. Zurzeit sind 194 Staaten auf der Welt Mitglied bei der Weltgesundheitsorganisation. Jeder Staat der möchte, kann Mitglied bei der WHO werden.