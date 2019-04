Der Weltgesundheitstag wurde von der Weltgesundheitsorganisation (kurz WHO) ins Leben gerufen. Der Tag beschäftigt sich jedes Jahr mit einem bestimmten Thema. Dieses Jahr geht es vor allem darum, dass Menschen nicht überall gleich gut medizinisch versorgt sind. Ungefähr die Hälfte aller Menschen auf der Erde hat nach Schätzungen nur sehr schlechten oder gar keinen Zugang zu einer angemessen Gesundheitsversorgung.



Besondes in ärmeren Ländern sterben noch immer Menschen an Krankheiten, die eigentlich heilbar sind. Das liegt zum Beispiel daran, dass sie keine Medikamente bekommen oder sie sich nicht leisten können. Es sterben zum Beispiel Menschen an der Krankheit Malaria, obwohl es dagegen wirksame Medikamente gibt. Es gibt außerdem in vielen Regionen der Welt nicht ausreichend Krankenhäuser oder Ärztinnen und Ärtze, die kranke Menschen versorgen können.