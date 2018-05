Auf einer Konferenz in dem südamerikanischen Land Argentinien sprechen Experten und Politiker noch bis Donnerstag darüber, wie die Situation für Kinder im Moment ist. Sie überlegen gemeinsam, was sie tun können, um den betroffenen Kindern zu helfen. Dazu hören sie sich auch an, was die Kinder selbst über ihre Arbeit sagen.