Die Idee, mit einem Weltkindertag an die Rechte der Kinder zu erinnern, hatte das Kinderhilfswerk UNICEF im Jahr 1954. Diese Organisation hilft Kindern auf der ganzen Welt, die in Not sind.



Der Weltkindertag wird mittlerweile weltweit in mehr als 145 Ländern gefeiert - allerdings nicht überall am selben Tag. Zum Beispiel gibt es in Thailand den Weltkindertag im Januar, in der Türkei steht er im April im Kalender. In vielen Ländern ist der 20. November auch der Internationale Tag der Kinderrechte.